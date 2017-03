Đánh nhau bầm dập tại hôn lễ vì tranh hát

Vụ việc xảy ra ngày 19/11/2014, khi họ nhà gái (ở thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đưa cô dâu sang họ nhà trai (ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điên, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khoảng 7h sáng, đoàn đưa cô dâu Nguyễn Thị An (21 tuổi) sang nhà của chú rể Văn Đình Bình (22 tuổi) gồm 32 người. Sau khi hai họ hoàn thành thủ tục bái gia tiên, quan khách ngồi vào bàn tiệc. Trong nhà các bô lão hai họ hàn huyên tâm sự. Trên sân khấu, thanh niên hai họ hào hứng hát hò nhảy nhót theo tiếng nhạc.

Đến 9h15 họ nhà gái sắp ra về, hai bên đều đã có men rượu. Người anh trai của cô dâu trước đó đã hát 1 bài nhưng vẫn muốn cất giọng ca thêm lần nữa. Bên thanh niên họ trai không đồng ý, chụp micro lại, hai bên giằng co, buộc anh trai cô dâu về chỗ ngồi.

Đại diện họ gái xin phép được ra về, khi ra cổng, anh trai cô dâu còn ấm ức vì chưa thỏa mãn được đam mê ca hát và cho rằng: "Hôm qua nhà mình đón họ nhà trai, đều "ưu tiên" trong khâu văn nghệ, thế mà giờ họ lại đối xử vớí mình tệ như vậy". Chàng trai lẩm bẩm: “Nhà trai chơi không đẹp!”.

Ông Nguyễn Thùy (54 tuổi, cha cô dâu) kể lại, lời nói "chơi không đẹp" bị phía thông gia nghe được. Khi nhà gái đi ra nơi xe đậu cách hôn trường khoảng 100m, một số thanh niên họ nhà trai ùa ra, người cầm dùi tre, người vác đá chạy ra đánh túi bụi những người trẻ của đoàn đưa dâu nhà gái.

"Người lớn bên nhà trai có người can ngăn, cũng có người hùa theo như người đàn ông trước đó làm chủ lễ, giờ lại ra lệnh: "Đánh cho chết bọn này đi". Người nhà trai đông nên nhà gái thua thế. Khung cảnh như phim hành động, thanh niên bên nhà tôi đua nhau khóc lóc, người già thì quỳ lạy van xin. Có cụ hơn 80 tuổi cũng liều mình tới can ngăn nhưng họ vẫn không tha".

Còn mẹ cô dâu chia sẻ: “Như tôi là đàn bà nên bọn chúng không đánh. Thấy cảnh người thân mình người thì bị dúi xuống nước dính đầy bùn, người thâm tím mặt mày máu me be bét, chúng tôi van xin mà họ không động lòng. Chị em chúng tôi phải dùng tà áo dài che lên đầu của những người bị đánh, chúng mới thôi".

Kết quả cha cô dâu bị đánh vào xương sườn, phải uống thuốc điều trị, đau đớn cả tháng nay.

Anh Nguyễn Luận (26 tuổi) người dính đầy bùn, áo quần tả tơi, ngất xỉu, đầu bầm tím. Anh trai cô dâu là Nguyễn Hợp (28 tuổi) trước đây do tai nạn đã bị bắt vít ở vai, giờ lại bị đánh lòi cả vít ra. Người bị nặng nhất là anh Nguyễn Hòa (37 tuổi). Anh Hòa chỉ ra can ngăn nhưng lại bị đánh chấn thương sọ não, xuất huyết, tụ máu, nứt sọ, phải nằm viện mất 10 ngày.

Trường hợp bi hài khác là anh Thành, một người của họ nhà trai ra can ngăn và "hộ tống" nhà gái về. Khi quay lại, bị nhà trai cho rằng là "đồng minh" của "đối phương" nên xúm vào đánh, phải đi viện khâu 4 mũi ở đầu.

Trước sự việc, cô dâu chú rể khóc lóc van xin mọi người dừng lại nhưng bất lực.

Xong lễ bên nhà trai, đôi vợ chồng về nhà gái, quỳ từ ngoài sân vào nhà mong cha mẹ, anh chị em nguôi ngoai, tha thứ cho lỗi lầm họ trai gây ra. Bốn ngày sau, cô dâu vào TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Sau đó 3 ngày chú rể cũng vào Nam theo vợ mới cưới.

Về phía nhà trai, ông Văn Đình Từu (49 tuổi, cha chú rể) phân trần: "Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn. Chúng tôi không hề có chủ ý gì từ trước. Lúc đó vợ chồng tôi phải chuẩn bị dọn suất ăn sau nên chuyện ẩu đả ngoài đường tôi không biết".

Ông Phan Hữu Tính (Phó Trưởng Công an xã Quảng Thọ) cho biết: "Vụ ẩu đả giữa hai họ trong đám cưới là có thật. Công an xã đã báo cáo cấp trên và công an huyện Quảng Điền đang thụ lý hồ sơ".

Theo vietnamnet