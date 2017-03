Đánh nhau trên biển, một người mất tích

Đức đã có hành vi cố ý gây thương tích cho bạn ghe khiến người này hoảng sợ, nhảy xuống biển mất tích.

Chiều 17-11, tàu đánh cá BĐ 40770 TS do Danh Mạnh (ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển đánh bắt tại vùng biển huyện Côn Đảo. Do mâu thuẫn từ trước, Đức bất ngờ vào buồng lái xô Mạnh té ngã và dùng búa đánh vào đầu Mạnh. Khi Mạnh bỏ chạy, Đức tiếp tục dùng búa đập vỡ kính trên cabin, lấy mảnh kính ném về phía Mạnh. Quá hoảng sợ, Mạnh đã nhảy xuống biển. Một người trên tàu vội ném cho Mạnh một cái can. Lúc này, Đức đã điều khiển tàu chạy đi. Khi những người trên tàu yêu cầu cho tàu quay lại để cứu Mạnh, Đức còn ném mảnh kính về phía người can ngăn. Tàu chạy được khoảng ba hải lý, những người trên tàu mới khống chế được Đức. Họ cho tàu quay lại tìm Mạnh nhưng không thấy.

T.KHÁNH