Đánh nhau vì tranh chấp hồ cá

Sự việc xảy ra cách đây hơn một tháng nhưng người dân ở xã Xuân Tâm (Xuân Lộc, Đồng Nai) vẫn còn nhớ rõ. Đó là chiều 2-8, hơn 30 người dùng đá, gậy, mã tấu vây đánh hai nhân viên Công ty cổ phần Sài Gòn vệ sĩ đang bảo vệ hồ cá Gia Ui. Vụ đánh người kéo dài cả tiếng đồng hồ và chỉ dừng lại khi công an xã đến hiện trường nổ súng can thiệp. Hai nhân viên bảo vệ được đưa đi cấp cứu, trong đó anh Nguyễn Công Thạch (tổ phó tổ bảo vệ) bị đánh gãy chân phải nằm bệnh viện cả tháng.

Mặt hồ dậy sóng

Anh Thạch khẳng định trong nhóm người đánh anh có một số xã viên HTX nuôi trồng thủy sản Xuân Tâm. Chiều hôm đó, vừa đến bờ hồ, mới nói vài câu là họ nhảy bổ vào đánh. Anh vừa móc điện thoại gọi về công ty cầu cứu thì bị giật phăng điện thoại rồi đá xanh quăng tới tấp vào người. Đồng nghiệp anh Thạch xông ra ứng cứu cũng bị đuổi đánh phải bỏ chạy.

Anh Trần Ngọc Ẩn, công an viên, là người tình cờ chứng kiến vụ việc ngay từ đầu, nói: “Thấy hai bảo vệ bị đánh nhưng tôi không dám nhảy vào can vì nhóm đánh quá đông. Tôi điện thoại báo ban chỉ huy. Khi đến nơi, anh Đến (trưởng công an xã) phải bắn mấy phát súng chỉ thiên nhóm này mới bỏ hung khí lại tẩu thoát. Chúng tôi kịp nhận diện có mặt những người đang làm việc tại HTX Xuân Tâm”.

Đại úy Doãn Văn Đến, Trưởng Công an xã Xuân Tâm, xác nhận “Qua chứng cứ chúng tôi thu thập được, một số bảo vệ của HTX Xuân Tâm trực tiếp đánh anh Thạch và đồng nghiệp. Công an xã đã chuyển hồ sơ lên công an huyện thụ lý điều tra vì vụ đánh nhau liên quan đến nhiều người”. Theo công an xã, lúc đó ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ nhiệm HTX Xuân Tâm, cũng có mặt tại hiện trường.

Vì sao nên nỗi?

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công ty Anh Trang (trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM), trình bày: Vào tháng 3-2008, Công ty TNHH Anh Trang ký hợp đồng liên doanh với HTX Xuân Tâm thuê hồ Gia Ui (diện tích 264 ha) để nuôi cá trong thời hạn năm năm. Theo hợp đồng, mỗi năm Công ty Anh Trang phải trả tiền thuê hồ cho HTX Xuân Tâm là 600 triệu đồng. Đại diện HTX Xuân Tâm (bên A) ký hợp đồng với Công ty Anh Trang là ông Nguyễn Chiến Thắng.

Theo đó, bên A đồng ý giao cho bên B tự đầu tư nuôi trồng, chịu trách nhiệm khai thác và kinh doanh thủy sản toàn khu vực hồ Gia Ui. Ngoài ra, hai bên còn ký khai thác dịch vụ câu cá giải trí. Mỗi bên đều cử người bán vé và cùng giám sát thu chi. Lợi nhuận từ tiền bán vé câu cá bên A hưởng 25%, bên B hưởng 75%.

Tháng 6-2008, Công ty Anh Trang thả ba tấn cá giống. Đến tháng 5-2009, công ty bắt đầu thu hoạch cá đợt đầu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông Bình kể lại, lúc vừa lưới vớt cá lên thì từ đâu xuất hiện nhóm người mặt mày đằng đằng sát khí vác mã tấu gí đuổi nhân viên hồ cá chạy tán loạn, việc thu hoạch cá tạm gác lại.

Để tránh thất thoát số cá nuôi, Công ty Anh Trang thuê Công ty Sài Gòn vệ sĩ đưa lực lượng đến bảo vệ. Do không chấp nhận sự hiện diện của “người thứ ba” nên giữa HTX Xuân Tâm và nhân viên bảo vệ Sài Gòn vệ sĩ đã xảy ra vụ đánh nhau như trên.

Để xác minh nguyên nhân vụ việc, chúng tôi đến trụ sở HTX Xuân Tâm nhưng ông Thắng hẹn ba ngày sau mới tiếp phóng viên và trả lời.

Được biết, nhiều người dân Xuân Tâm bức xúc khi vụ việc chậm xử lý, tạo tiền lệ xấu cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng bảo vệ hồ cá Gia Ui cũng thắc thỏm khi thấy những người đánh anh Thạch cùng đồng nghiệp vẫn bình chân như vại...

Tiếp xúc với phóng viên, trung tá Lục Văn Sơn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết: “Đơn vị đã tham gia quá trình điều tra từ đầu, cơ bản vụ việc đã được làm rõ. Hiện chúng tôi còn chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Thạch nữa là sẽ khởi tố vụ án”.