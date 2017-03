Đánh sập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 37 bị can và phạt hành chính 26 người.

Trước đó, ngày 25-6, công an bất ngờ kiểm tra ba điểm tổ chức cá cược bóng đá, bắt quả tang Huỳnh Văn Được, Lê Phước Hiệp, Nguyễn Thành Phúc, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Cương (ngụ Tân Biên), Trần Hùng Dũng (TP.HCM) đang nhận phơi cá cược để chuẩn bị giao lại cho nhà cái.

Khai thác nhanh, Công an huyện Tân Biên tiến hành bắt khẩn cấp thêm sáu nghi can khác. Các nghi can khai nhận: Được, Dũng và Cương mua tài khoản trên mạng để tổ chức cá cược bóng đá. Tài khoản được tính bằng điểm, mỗi điểm trị giá 50.000 đồng. Trung bình mỗi đêm đường dây này thu lợi từ 150.000 đến 300 triệu đồng.

KHÁNH THỤC