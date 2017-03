Đảo Bình Ba không được phát triển du lịch

Phong cảnh tuyệt đẹp ở đảo Bình Ba.

Theo đó, nằm trong vành đai căn cứ quân sự, khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút thuộc TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sẽ không được phát triển du lịch.

Theo nội dung quy chế, phạm vi khu vực cấm, bảo vệ và vành đai an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh - khu quân sự loại I được quản lý nghiêm ngặt vùng đất, nước và vùng trời; quản lý người và các loại phương tiện của Việt Nam, nước ngoài ra vào, hoạt động trong căn cứ để đảm bảo an ninh, an toàn.

Theo đó, người, phương tiện vào, ra và hoạt động trong khu vực cấm phải được phép và chịu sự kiểm tra.

Chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy định đóng quân canh phòng, bí mật nhà nước, các phương án phòng thủ tác chiến, bảo vệ căn cứ, phương án phòng chống thiên tai, sự cố thảm họa, cháy nổ, cứu hộ cứu nạn.

Cũng theo quy chế, những dự án đầu tư trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận liên quan đến căn cứ, vành đai quân sự Cam Ranh phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng trước khi trình Chính phủ.

Khi được phép vào vùng đất cấm, người và phương tiện phải mang theo giấy phép ra vào, giấy tờ tùy thân của người, giấy đăng ký của phương tiện; làm thủ tục kiểm tra tại trạm kiểm soát trước khi vào vùng đất cấm và xuất trình giấy tờ khi có yêu cầu của lực lượng bảo vệ căn cứ; chỉ thực hiện những nội dung công việc đã được phê duyệt, chấp hành đúng theo hướng dẫn của lực lượng bảo vệ căn cứ.

Trang bị đồ dùng cá nhân mang vào phải đăng ký, chịu sự kiểm tra của lực lượng an ninh; ra, vào và hoạt động trong đây phải đúng tuyến, đúng khu vực, đúng tốc độ quy định; chấp hành đúng quy định của quy chế này và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.