“Đạo chích” nhí trộm tài sản công sở

Trước đó, Phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ bị trộm nhiều tài sản. Tiếp theo đêm 29-6, kẻ trộm lại đột nhập Phòng Tài chính huyện Tân Kỳ lấy một máy tính xách tay giá trị 15 triệu đồng. Khi Công an huyện Tân Kỳ đang điều tra thì đêm 30-6, kẻ trộm lại tiếp tục đột nhập phòng làm việc của phó chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ trộm máy tính xách tay và một số tài sản khác.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ Dũng, Hiếu, Phúc là những nghi can gây ra các vụ trộm trên. Cả ba khai nhận đã đột nhập công sở trộm tài sản đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài, ăn chơi. Công an huyện Tân Kỳ đã giao cho gia đình quản lý giáo dục và bồi thường tài sản mà Dũng, Hiếu, Phúc đã trộm.

Đ.LAM