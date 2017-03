Đảo Lý Sơn ngập sâu trong nước mưa

Hai ngày qua, hơn 500 người dân ở các khu dân cư số 4, số 5 và số 2, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, chịu các cơn mưa to, nước tràn vào nhà ngập sâu từ một đến 1,5 mét.



Ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 13/11 đến sáng nay, mưa lớn liên tục đổ xuống Lý Sơn. Trong đó ngày 14/11, lượng mưa đo được lên đến hơn 303mm. Ông Trương Nhất ở khu dân cư số 4 cho biết: “Mưa lớn, nước thoát không kịp nên tràn vào nhà, bẩn thỉu và hôi hám. Nhà tôi phải kê bàn hoặc dùng những tấm phản lớn kê cao lên để làm nơi nhốt gia súc, không thì bị trôi, chết rét hết”.





Nhiều khu dân cư trên đảo Lý Sơn bị nước ngập sâu gần một mét. Ảnh: Trà Minh



Theo Trí Tín (VNE)



Tuyến đường vào các khu dân cư bị ngập sâu nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. “Lý Sơn hứng chịu nhiều cơn bão dữ, mưa to gió lớn nhưng tôi chưa thấy năm nào lượng mưa lớn đến như vậy.”, ông Phạm Hải (60 tuổi) ngạc nhiên nhận xét. Do nước mưa ngập cục bộ nên hơn 100 học sinh phải nghỉ học trong suốt hai ngày qua. Riêng trường mầm non Bán công An Hải, nước ngập hơn một mét làm hư hỏng thiết bị, sách vở, tài liệu. Mưa lớn cũng làm xói lở, hư hại nặng 250 ha ruộng tỏi trên đảo.Trao đổi với PV sáng nay, ông Nguyễn Dự, Chủ tịch UBND xã An Hải lý giải: “Sở dĩ các khu dân cư của xã ngập nặng là do mật độ nhà xây dựng quá dày, hệ thống mương thoát hầu như không có, nên nước ùn ứ lại. Điều đáng lo là hầu hết nhà dân xây trên nền cát, nếu nước mưa ngâm lâu dễ gây sạt nhà cửa”. Chính quyền huyện Lý Sơn đang huy động lực lượng đào mương thoát nước ra biển, giải thoát tình trạng ngập úng.Đến 9h sáng nay, mực nước ở các khu dân cư vẫn còn cao gần một mét. Dự báo sớm nhất hai ngày nữa mực nước mới có thể rút hết, nếu mưa tạnh trong những ngày tới. Tuy nhiên đến sáng nay, tại Quảng Ngãi, mưa lớn vẫn liên tục đổ xuống. Trên các sông nước lũ đã dâng cao trở lại, một số dòng sông lớn như sông Vệ, Trà Bồng đã vượt mức báo động 3. Thời tiết xấu gây sóng to, gió lớn cũng khiến tàu thuyền không thể ra vào huyện đảo Lý Sơn trong nhiều ngày qua.