Đào móng xây nhà, phát hiện 30 mộ

Theo Bích Ngọc (TNO)

Chưa dừng lại ở đó, khi bóc tách lớp đất mộ này lên để đào tới lớp đất nền sâu hơn, đội ngũ thi công lại tiếp tục phát hiện thêm nhiều ngôi mộ khác.Tính đến thời điểm này, đội ngũ thi công đã phát hiện 30 mộ và có thể số mộ còn tiếp tục tăng.Theo một người dân trong khu vực, đây không phải là lần đầu tiên người dân ở đây đào móng nhà phát hiện ra mộ. Nhiều hộ gia đình sống trong khu vực trên cũng đã gặp phải trường hợp tương tự. Tuy nhiên, người dân cũng chỉ gặp từ 1-2 ngôi mộ và do nhiều lý do tâm linh nên họ khá kín kẽ, không loan báo mà chỉ âm thầm mời người về cúng bái rồi lo chôn cất chu đáo. Số lượng mộ được phát hiện quá nhiều như trường hợp hộ gia đình bà Được đã khiến nhiều người dân cảm thấy hoang mang.Được biết, hầu hết những ngôi mộ khá đơn sơ, hầu như không có quan tài, bên trong là những bộ hài cốt. Nhiều ngôi mộ có một số trang sức và các vật dụng khác đi kèm.Ông Vũ Văn Hiển, Chủ tịch UBND P.Cẩm Sơn, cho biết: “Có khả năng khu vực này trước đây là một nghĩa địa. Nhiều ngôi mộ của ngư dân bị gặp nạn trên biển hoặc mộ của người dân quanh vùng đã được chôn tạm từ những năm 1945, qua thời gian bị các hiện tượng tự nhiên chôn lấp nên không để lại vết tích. Hiện chúng tôi đang tiến hành đảm bảo an ninh trật tự khu vực khai quật và phối hợp với gia đình mở rộng tìm kiếm các ngôi mộ tiếp theo; đồng thời, tiến hành các thủ tục, nghi thức cần thiết để tổ chức quy tập mộ về chôn cất tại nghĩa trang gần đó”.