Đập thủy điện Đăk Mek 3 vỡ vì dùng bê tông... đất trộn cát

Liên quan đến vụ vỡ đập thuỷ điện Đăk Mek 3 gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng và làm chết một công nhân, trong cuộc họp báo sáng nay 29/11, UBND tỉnh Kon Tum nhận định: Chủ đầu tư đã thi công đập sai so với hồ sơ thiết kế cơ sở.



Ông Bùi Văn Cư - Phó Giám đốc Sở Công thương - giải thích, đơn vị tư vấn đã đề xuất với chủ đầu tư rằng với loại đập bê tông trọng lực thì phải dùng bê tông đá hộc, vữa mác 150 và bơm liên tục để tạo nên một thân đập có kết cấu vững chắc. Song tại hiện trường, đơn vị thi công lại cho chở đất, đá cuội, sỏi dưới lòng suối để đổ vào bên trong thân đập.



Ông Cư còn cho biết thêm, phần thượng lưu của thủy điện bị vỡ gần hết. Trong thiết kế cơ sở, đập thủy điện Đăk Mek 3 có tổng chiều dài 165m, do đó thông tin công an huyện Đak Glei đo đạc phần bị vỡ là 109m là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi đó, chủ đầu tư lại đưa ra con số: phần đập bị vỡ là 60m, chiều dài của đập là 80m, không hiểu có dụng ý gì?

Quang cảnh buổi họp báo sáng nay

"Đối với công trình thủy điện nhỏ do tư nhân làm chủ đầu tư, mọi khâu từ thiết kế, thi công đến giám sát đều do chủ đầu tư quyết định. Do vậy, không ai kiểm soát được chủ đầu tư chi thực tế bao nhiêu tiền để xây dựng công trình. Chủ đầu tư nói chi phí xây dựng là trên 200 tỷ đồng nhưng thực tế họ làm hết bao nhiêu chỉ họ mới biết. Và chuyện cơ quan chức năng không có hồ sơ thi công là chuyện bình thường" - ông Cư khẳng địnhKhi các phóng viên yêu cầu người chủ trì họp báo công bố số liệu thiệt hại chính xác có phải là 700 triệu đồng như chủ đầu tư công bố, ông Đặng Thành Long - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum - cho rằng con số đó chưa chắc chắn, chờ đơn vị có năng lực kiểm định mới biết được cụ thể và ủy ban cũng đang kiểm chứng.UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Cổ phần Hồng Phát Đăk Mek đình chỉ toàn bộ việc thi công công trình thuỷ điện Đăk Mek 3; Báo cáo ngay sự cố xảy cho Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Kon Tum và các cơ quan chức năng theo quy định; nộp toàn bộ hồ sơ công trình từ công tác thiết kế kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, giám sát công trình, hồ sơ chất lượng công trình cho Sở Xây dựng trước ngày 1/12/2012.

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo Sở Xây dựng chọn đơn vị tư vấn xây dựng có đầy đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện khảo sát, đánh giá độc lập và xác định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của người gây ra sự cố, báo cáo UBND tỉnh kết quả để có chỉ đạo xử lý theo pháp luật.

Tỉnh cũng chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei phải kiểm tra, giám sát việc đình chỉ thi công và khắc phục sự cố đối với công trình này. Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ chết người tại công trình thủy điện Đăk Mek 3 để xử lý theo pháp luật.

Theo Thiên Thư (DT)