“Đập thủy điện lớn, nhỏ đều có sự cố”

Bộ Công Thương đang rà soát điều chỉnh giá điện Tại buổi họp báo hôm qua (1-7), ông Đinh Thế Phúc, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, cho biết việc điều chỉnh giá điện được thực hiện theo Quyết định 24. Hiện EVN đã có báo cáo kiểm toán 2012. Bộ Công Thương và Tài chính sẽ tính toán tác động của việc tăng giá bán than cho điện vào tháng 4, sau đó sẽ rà soát, xem xét khả năng điều chỉnh giá điện và đề xuất lên Chính phủ. “Giá điện bao nhiêu, điều chỉnh lúc nào sẽ được căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có tính tới yếu tố lạm phát và các điều kiện phát triển kinh tế-xã hội” - ông Phúc khẳng định. Cũng theo ông Phúc, trong dự thảo có tính giá điện riêng cho sắt thép, xi măng cao hơn các ngành sản xuất khác từ 6% đến 10% với cùng cấp điện áp 110 kV trở lên. “Đây là những ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sử dụng điện. Ngoài một số nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến, một số nhà máy khác vẫn sử dụng công nghệ cũ khiến tiêu tốn điện nhiều. Do đó, việc quy định giá cao hơn nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp cải tiến công nghệ” - ông nói. ___________________________________ Giá xăng tăng theo giá thế giới Trước thắc mắc vì sao giá thế giới giảm từ 1% đến 6% nhưng trong tháng 6, xăng dầu trong nước đã có hai lần tăng, ông Nguyễn Xuân Chiến, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, cho biết: “Xu hướng thế giới tăng chứ không phải giảm. Do đó, việc tăng giá là theo đúng quy định của Nghị định 84”. Theo ông, số liệu chính thức của Liên bộ Công Thương - Tài chính cho thấy giá xăng dầu thế giới không giảm mà thực tế có xu hướng tăng từ cuối tháng 5. Cụ thể vào thời điểm 21-5, tính bình quân 30 ngày giá xăng RON 92 ở mức 111,08 USD/thùng; 13-6 tăng lên 112,975 USD/thùng; 27-6 tăng lên 114,44 USD/thùng. Mới đây, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu các công trình xây dựng đã phát hiện lượng nước khá lớn, 17,5 lít/giây, thấm qua đập chính và đập tràn đối với công trình thủy điện Sê san 4 (Gia Lai và Kon Tum) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Ngày 12-6, đập công trình thủy điện Ia Krêl 2 (Gia Lai) bất ngờ bị vỡ khiến hoa màu, tài sản người dân bị cuốn trôi.