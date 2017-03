"Đấu giá biển xe đẹp sẽ tránh được tiêu cực"

Ông Nguyễn Đức Nhanh. Ảnh: Đoàn Loan.

Ông đánh giá thế nào về chủ trương đấu giá biển số xe máy, ôtô?

- Công an thành phố Hà Nội rất ủng hộ chủ trương của Chính phủ về đấu giá biển số xe máy, ôtô, những số mà người dân coi là đẹp. Chúng tôi mong muốn việc này sớm được triển khai, sẽ có cái lợi như tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, vì hiện một số người có điều kiện kinh tế rất muốn sở hữu những biển số mà họ cho là đẹp. Nguồn thu có thể góp phần cải tạo hạ tầng giao thông, tăng cường lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, việc đấu giá biển số sẽ tạo công bằng xã hội, cũng để tránh tình trạng mà dư luận xã hội lo ngại là có tiêu cực từ các lực lượng cấp biển số ôtô, xe máy.

- Với nhiều điểm lợi như vậy, tại sao việc đấu giá biển số lại chậm được thực hiện?

- Hiện nay còn vướng mắc giữa biển đấu giá là quyền sở hữu hay sử dụng. Theo tôi, tùy theo thông tư hướng dẫn của liên ngành. Cách thứ nhất, coi biển đấu giá là sở hữu thì người trúng đấu giá được sử dụng vĩnh viễn biển đó. Khi thay đổi xe cơ quan đăng ký có thể chuyển biển đó vào xe mà người ta sử dụng. Cách này không có vấn đề gì, coi như người dân được quyền sử dụng.

Cách thứ hai chỉ là quyền sử dụng, biển chỉ gắn với một phương tiện. Nếu bán xe cho người khác thì người khác được quyền sử dụng biển đó. Cách này cũng không có vấn đề gì. Chủ trương của Chính phủ cho phép đấu giá sẽ phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho các cơ quan đăng ký, cấp biển số.

- Có ý kiến cho rằng việc cấp biển số hiện nay chậm chạp và nhiều tiêu cực, quan điểm của ông thế nào?

- Tôi không thấy chậm trễ trong việc cấp biển. Ngày đầu tiên cấp biển 5 số, đã có hơn 200 ôtô được cấp biển, người dân đến đăng ký rất vui vẻ, ủng hộ. Các điểm đăng ký xe máy cũng rất tốt, chưa nhận được phản ảnh có tiêu cực.

- Bộ Công an đã phát hiện nhiều tiêu cực của người có trách nhiệm cấp biển số thuộc Công an Hà Nội, Công an thành phố đã xử lý như thế nào?

- Thanh tra Bộ Công an đã thanh tra ở nhiều cơ quan chứ không chỉ Công an Hà Nội. Chúng tôi đang kiểm điểm, xử lý đối với một số trường hợp sai phạm trong quy trình cấp biển xe. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

- Trên đường phố nhiều ôtô đẹp có biển số đẹp, theo ông đây là trường hợp tiêu cực hay chỉ là ngẫu nhiên?

- Đến nay tôi chưa nhận được thông tin biển số đẹp gắn với xe đắt tiền mà có tiêu cực. Các biển cụ thể mà báo chí nêu đã được Bộ Công an kết luận, có một số trường hợp cán bộ chiến sĩ sai phạm về thời gian bấm biển số, tức là ngoài giờ hành chính, chúng tôi đang kiểm điểm trách nhiệm.

