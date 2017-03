Đau lòng nạn nhân "đồng lõa" với kẻ hiếp dâm

Tuyết bị dụ dỗ quan hệ tình dục vì khờ khạo. Ảnh: Thanh Huyền

Khổ vì điên, nhưng…đẹp



Đó là câu chuyện thương tâm xảy ra đối với gia đình em Nguyễn Thị Mai, ngụ tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.



Mai sinh năm 1993, có gương mặt đẹp như mộng, tính tình hiền lành, ăn mặc sạch sẽ nhưng phải mỗi cái…khờ khạo, ai bảo gì cũng nghe.



Ngày 11/10, Mai đến một công ty dệt nộp hồ sơ xin làm công nhân và gặp Tuấn làm bảo vệ ở cổng. Tuấn đã nhận hồ sơ và hứa sẽ nộp cho bộ phận nhân sự giúp Mai, xin số điện thoại của cô để liên lạc lại.



Ngay chiều hôm đó, Tuấn gọi điện thoại rủ Mai đi chơi để… bàn về công việc.

Thấy Mai nhút nhát, dễ tin người tên yêu râu xanh đã chở cô gái vào bụi rậm ven đường và thực hiện hành vi đồi bại.

Bố của Mai thấy con đi xin việc cả đêm không về lòng nóng như lửa đốt. Sáng sớm hôm sau, thấy con gái đạp xe về đầu tóc bù xù dính đất và cỏ, quần áo xộc xệch thì biết ngay là có chuyện chẳng lành.



Sau khi ông gặng hỏi thì Mai bật khóc và trả lời: “Con bị bảo vệ công ty…hiếp dâm”.



Gia đình Mai đã tố cáo Tuấn để đòi lại công bằng cho con gái. Nhằm phục vụ công tác điều tra, Mai được đưa đến Trung tâm Giám định Pháp y – Tâm thần TP.HCM.

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm kết luận cô bị tâm thần phân liệt, mất nhận thức điều khiển hành vi.



Đồng lõa với kẻ hiếp dâm mình



Vừa qua, công an huyện Củ Chi cũng đưa đến Trung tâm Giám định Pháp y – Tâm thần TP.HCM một trường hợp tâm thần bị lạm dụng tình dục.



Nạn nhân tên là Trần Thị Tuyết, sinh năm 1984. Tuyết bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên ngay từ khi sinh ra đã ngờ nghệch, hạn chế về nhận thức. Tuy nhiên, cô vẫn biết xài tiền lẻ nên gia đình để cho phụ bán tạp hóa ngay tại nhà.



Trong lúc Tuyết trông quán một mình, tên Phạm Văn Vĩnh đến mua nước đá. Nhân lúc Tuyết đi vào lấy nước đá ở trong nhà tên Vĩnh đã đi theo và ve vãn, dụ dỗ cô cho hắn… quan hệ tình dục.



Đúng lúc tên Vĩnh chuẩn bị thực hiện hành vi giao cấu với Tuyết thì em họ Tuyết đi chợ về phát hiện, tri hô.



Ngày 7/12, kết quả giám định cho thấy Tuyết bị chậm phát triển tâm thần mức độ trung bình nên dễ bị lợi dụng tình dục.



Được biết trước đó, vào năm 2003, Tuyết đã từng bị hiếp dâm một lần. Sau đó kẻ quấy rối tình dục cô đã bị kết án tù 4 năm.



Qua đó, Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang cảnh báo gia đình và xã hội trong việc quản lý người tâm thần là nữ giới bởi họ rất dễ bị lợi dụng tình dục dẫn đến những hậu quả nặng nề.



Riêng đối với những trường hợp đã từng bị lợi dụng, hiếp dâm, song song với việc giám sát chặt chẽ gia đình nên đưa đi đặt vòng hoặc sử dụng các biện pháp để phòng, tránh mang thai ngoài ý muốn.



Theo bác sĩ Quang, do hoàn cảnh đưa đẩy, việc quan hệ tình dục với người bị tâm thần cũng là một trong những tác nhân phát tán các bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là HIV.



Pháp lệnh về người tàn tật, điều số 33, chương 7, ban hành năm 1998 có nêu rõ kẻ lợi dụng người tàn tật hoặc người tàn tật tự lợi dụng để làm những điều trái pháp luật sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự.



Theo bác sĩ Quang, khung án cho những kẻ hiếp dâm, lợi dụng sự khờ khạo của người tàn tật, tâm thần có thể bị xử tù 10 - 15 năm, thậm chí là chung thân.



Mỗi năm, bác sĩ Quang tiếp nhận làm giám định cho khoảng 7 - 10 trường hợp nữ bệnh nhân tâm thần bị hiếp dâm, lợi dụng tình dục. Đa số các nạn nhân cư trú tại Củ Chi và các vùng ngoại ô. Kẻ gây án thường hành sự trong lúc say xỉn.



“Sau lần bị cưỡng đoạt cơ thể của các nữ nạn nhân sẽ có những ham muốn và đòi hỏi. Do chỉ làm theo bản năng nên những lần sau họ thường đồng lõa luôn với kẻ hiếp dâm mình” – Bác sĩ Quang nói.



(*) Tên của nhân vật đã được thay đổi.

Theo Thanh Huyền (VNN)