Đầu năm mỏi mắt ngóng lao động

Đà Nẵng thiếu hụt cả ngàn công nhân Tại TP Đà Nẵng, ngay sau tết các DN rao tuyển lao động với nhu cầu lên đến hàng ngàn người cùng các chế độ đãi ngộ, lương bổng hấp dẫn 4-6 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đỏ mắt tìm không ra người. Tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), Công ty Keyhing Toys Việt Nam thông báo tuyển 700 lao động; tại KCN An Đồn (quận Sơn Trà), Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị cũng tuyển 300 lao động may giày xuất khẩu. Đặc biệt, hàng loạt công ty dệt may trên địa bàn TP Đà Nẵng đang ra sức tìm kiếm công nhân sau tết nhưng vẫn khát như Công ty Dệt 29-3 tuyển 500 công nhân may, Công ty Cổ phần Thương mại Vinatex Đà Nẵng tuyển 100 công nhân. Trước việc các DN đang thiếu hụt việc làm, ngay ngày 20-2, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng đã chính thức mở phiên giao dịch việc làm ngay từ đầu năm để kết nối NLĐ và các DN. LÊ PHI Từ ngày 29-2 đến 29-3-2016, trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình "Tiếp sức NLĐ" năm 2016 tại các bến xe, ga tàu. Chương trình sẽ tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm miễn phí cho NLĐ từ các tỉnh, thành về TP.HCM kiếm việc ngay khi họ vừa bước xuống xe để hạn chế tình trạng "cò" dắt mối, NLĐ bị mất tiền, đi lại mất thời gian. Ông NGUYỄN QUANG CƯỜNG, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên TP.HCM