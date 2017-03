“Đầu nậu” chuyên mua bán công cụ hỗ trợ sa lưới

Trước đó, tối 7-10, cơ quan công an kiểm tra, phát hiện Vinh đang vận chuyển một số lượng lớn công cụ hỗ trợ trên xe ô tô. Qua đó, công an thu giữ nhiều tang vật gồm roi điện, bình xịt hơi cay, còng số 8, năm cây súng bắn điện và 15 viên đạn, hai cây súng bắn đạn cao su. Tiến hành khám xét nơi ở của Vinh tại khu chung cư Viconland (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), công an thu giữ thêm bảy roi điện, bảy bình xịt hơi cay hiệu Police, một súng bắn đạn bi và một số hộp thuốc kích dục.

Vinh khai nhận đã đặt mua số công cụ hỗ trợ nói trên tại một số tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ để kiếm lời. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

TẤN TÀI