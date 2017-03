“Đầu trộm, đuôi cướp” lộng hành ở nông thôn

Kiểm tra trong nhà, vợ chồng chị Vân thấy cửa tủ bị mở toang. Số tài sản trong tủ gồm 2,6 lượng vàng, một dây chuyền năm chỉ và 56 triệu đồng tiền mặt đã biến mất.

Đêm 5-9, anh Thanh Nhân (ngụ thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận, Ninh Phước) vừa chợp mắt thì nghe bên ngoài có tiếng động lạ. Anh Nhân chạy ra sân nhìn thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm leo rào vào nhà bắt trộm chó. Khi anh Nhân định tri hô, kẻ trộm hù dọa: “Ông mà la, tui đâm chết” nên anh đứng sững nhìn kẻ trộm ôm con chó nhà lên xe đồng bọn tẩu thoát. Qua truy xét, công an lần ra hai “cẩu tặc” là Trảo Minh Quyền và Huỳnh Tấn Vũ. Trong hai đêm 4 và 5-9, cả hai đã bắt trộm sáu con chó ở các xã Phước Sơn, Phước Thuận, An Hải (huyện Ninh Phước) và phường Đông Hải (TP Phan Rang-Tháp Chàm) bán được gần 2,5 triệu đồng.

Nhà chị Phùng Vũ Bảo Vân bị trộm cắt lá sắt cửa để đột nhập lấy tài sản. Ảnh: M.TRÂN

Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố Quyền, Vũ về tội trộm cắp tài sản.

Theo một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Ninh Thuận, thời gian gần đây, Công an tỉnh Ninh Thuận liên tục lập các chuyên án để triệt phá các băng nhóm trộm cắp, trấn lột, cướp giật trên địa bàn. Đa số đối tượng gây án nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên thường ra tay cướp, trộm ở vùng nông thôn hẻo lánh. Các nhóm trộm cắp rất liều lĩnh và tinh ranh, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, nơi ẩn náu để đối phó công an truy xét.

MINH TRÂN