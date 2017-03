Đầu tuần tới trời trở mát, có mưa rào và dông

Từ ngày 8 đến chiều 9/5, các tỉnh miền Bắc chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại. Sau đó, vùng áp thấp nóng phân tích trên có khả năng bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc, trong khi đó trên cao hội tụ gió có khả năng được thiết lập sẽ gây mưa.



Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết trên, trên cao là rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên vẫn có nắng nóng cục bộ.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 25-37 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 25-37 độ C.



Khu vực Nam Trung Bộ nắng nóng yếu hơn nhưng nhiệt độ cũng phổ biến từ 26-36 độ C.



Ở khu vực Tây Nguyên, ngày tương đối nóng, nhiệt độ từ 22-35 độ C. Khu vực Nam Bộ nắng nóng cũng bắt đầu mạnh trở lại với nhiệt độ từ 24-38 độ C./.





