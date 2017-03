Dầu vón cục tràn ngập biển Vũng Tàu

Thu gom dầu bỏ vào bao để mang đi

Các KDL, Hợp tác xã du lịch đang kinh doanh tại khu vực biển Bãi Sau đã huy động lực lượng, nhân viên của mình mang theo dụng cụ để khẩn trương thu gom dầu bỏ vào bao, dọn dẹp sạch bờ biển. Theo ghi nhận đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày dầu vẫn tiếp tục theo các con sóng tràn vào bờ.



Nhân viên KDL Biển Đông thu gom dầu-ảnh: TK

Ông Lê Thanh Lâm- Phó Giám đốc KDL Biển Đông cùng tham gia dọn dẹp dầu với khoảng 120 nhân viên của KDL Biển Đông, cho biết hiện tượng dầu vón cục tràn vào bờ biển Bãi Sau năm nay đến sớm nhưng khối lượng cũng lớn, cục dầu to hơn mọi năm. Rất may hiện tượng dầu tràn vào ngày đầu tuần, lượng khách du lịch tắm biển Bãi Sau không đông như hai ngày cuối tuần nên ít bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên do khối lượng dầu lớn, để lâu dầu sẽ nóng chảy nên phải huy động hết lực lượng, dọn dẹp nhanh, dự kiến phải dọn tới chiều cùng ngày mới có thể xong.



Những cục dầu to tràn vào bờ biển Bãi Sau, TP.Vũng Tàu đến trưa 2-3 vẫn chưa hết.

Hiện tượng dầu vón cục tràn vào bờ biển Bãi Sau thường xuyên xảy ra hàng năm. Nguồn gốc của số dầu trên được cho là từ ngoài khơi xa theo dòng chảy đổ vào biển Bãi Sau.