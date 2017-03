ĐBSCL bắt đầu mùa nước nổi

Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu mùa nước nổi năm 2011. Cùng với đó, nhiều sản vật mùa này được bày bán với giá khá cao. Dọc theo tỉnh lộ 941 đi Tri Tôn (An Giang), bông điên điển được bán đến 50.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm 2010).

Nhiều chợ ở An Giang, cá linh non đầu mùa bán với giá cao ngất ngưởng 150.000 đồng/kg nhưng không đủ hàng. Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang, hiện trên sông Tiền, sông Hậu chưa xuất hiện cá linh, loại cá linh non trên là giả. Trước đó, năm 2010 do không có mùa nước nổi nên nhiều hộ nghèo ĐBSCL lao đao vì không kiếm sống được bằng nghề khai thác sản vật.

HÙNG ANH