Dễ dàng lấy biển số theo ý muốn

Như đã thông tin, Bộ Công an vừa phát hiện ông Nguyễn Hoài Nam, cán bộ Cục CSGT đường bộ, đường sắt, có biểu hiện can thiệp vào chương trình chọn biển số xe ngẫu nhiên. Ông Nam không chỉ can thiệp ở Hà Nội mà đến tận TP.HCM.

Sai từ khi xây dựng phần mềm

Theo Bộ Công an, đầu năm 2008, cả nước đã thực hiện chương trình đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Cục CSGT đường bộ, đường sắt xây dựng.

Trong quá trình xây dựng, ông Nguyễn Hoài Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chương trình. Ông Nam đã lấy bản demo và mã nguồn từ công ty của cha mình để viết lại và cài đặt một số thông tin quảng cáo về công ty này… Ông Nam cũng là người duy nhất được giao quản lý mật mã chương trình.

Bộ Công an nhận định: Việc Cục CSGT đường bộ, đường sắt không lập kế hoạch đăng ký nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, bảo mật chương trình… đã vi phạm quy định của Bộ về quy chế tổ chức nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ phần mềm trong lực lượng công an nhân dân. Vì thế, chương trình có rất nhiều sơ hở như: không yêu cầu nhập thông tin số máy, số khung của xe, địa chỉ chủ sở hữu vẫn cho ra biển số. Mật khẩu chỉ có tác dụng 30 phút nên người dùng dễ dàng sửa chữa, cấp biển số theo ý muốn mà không bị phát hiện.

Truy cập vào hệ thống ngoài giờ hành chính

Bộ Công an còn phát hiện nhiều điều bất minh, can thiệp vào hệ thống cấp biển số ở Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng vì các cán bộ, chiến sĩ truy cập vào hệ thống vào ban đêm, trái quy định.

Tại Hà Nội, kiểm tra tại bốn cơ sở đăng ký đã thấy ông Nam và các cán bộ đội quản lý xe thuộc Công an TP Hà Nội đã 745 lần đăng nhập vào hệ thống cấp biển số xe. Trong đó có đến 150 lần truy cập sau 22 giờ, riêng ông Nam đã có 79 lần truy cập.

Tại TP.HCM, dữ liệu hệ thống đã bị truy cập sửa chữa trái phép 25 biển số xe. Khai thác nội dung nhật ký trên máy bấm số xe ôtô con của Phòng CSGT Công an TP.HCM từ tháng 5-2009 đến tháng 5-2010, thanh tra phát hiện có 31 lần cán bộ, chiến sĩ đăng nhập vào hệ thống ngoài giờ hành chính (từ 18 giờ đến 7 giờ 20 sáng hôm sau). Trong đó, ông Nam đã truy cập hai lần.

Tại Đà Nẵng, một số hồ sơ đăng ký xe không đóng dấu tiêu đề “Xe đăng ký ngày, tháng, năm, biển số”; đăng ký, cấp biển số xe ghi trong hồ sơ không đúng với thời gian lưu hành trong phần mềm đăng ký…

“Chưa đủ cơ sở kết luận một số cán bộ Cục CSGT đường bộ, đường sắt cũng như các cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng thông đồng mua bán biển số xe nhưng việc truy cập vào máy bấm số ngoài giờ hành chính là vi phạm quy trình, nhiệm vụ công tác được giao và có biểu hiện bất minh” - Thanh tra Bộ Công an kết luận.

Dư luận cho rằng phần mềm vẫn có thể bị can thiệp vì nó là sản phẩm do con người tạo ra. Hơn nữa, do nóng vội nên chương trình mà Cục làm chưa được bộ trưởng quyết, không phù hợp với các quy định. Thượng tá NGUYỄN KIM HẢI, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký xe, Cục CSGT đường bộ, đường sắt

