Để không còn những cái chết thương tâm ở vùng ĐBSCL

Số lượng trẻ em bị chết đuối trên toàn quốc đã có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn ở mức rất cao. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2005-2009 có trên 3.500 trẻ em bị chết vì đuối nước; năm 2011 đã giảm xuống còn gần 3.000 em…

Tại Hậu Giang, tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn từ năm 2010 đến nay có chiều hướng tăng. Cụ thể, năm 2010 xảy ra 1 trường hợp trẻ em đuối nước, thì năm 2011 xảy ra 3 trường hợp và 9 tháng đầu năm 2012 xảy ra 5 trường hợp. Nguyên nhân chính là do việc trông coi trẻ em của các bậc phụ huynh còn lơ là, chủ quan khi để trẻ tiếp xúc gần với môi trường nước như kênh, rạch, ao hồ. Phần lớn các trường hợp đuối nước xảy ra là ở trẻ dưới 5 tuổi, đây là lứa tuổi các em không thể tự bảo vệ mình, nếu như không có sự quản lý cẩn thận của người lớn...

Đi dọc theo tỉnh lộ 941 từ TP Long Xuyên (An Giang) đến huyện Tri Tôn; theo QL 91 từ thị xã Châu Đốc về huyện Châu Thành; đoạn từ phà An Hòa (TP Long Xuyên) đi huyện Chợ Mới, chúng tôi gặp hàng chục trẻ em tụ tập tắm dưới sông mà không có người trông. Trong khi đó, An Giang là 1 trong 15 tỉnh có số trẻ em bị đuối nước cao nhất nước trong những năm qua. Cụ thể, năm 2010 có 15 trẻ bị đuối nước, thì đến năm 2011 con số này tăng lên 49 trường hợp. Riêng 2 huyện An Phú và Chợ Mới, từ đầu năm 2012 đến nay đã có 6 trường hợp trẻ chết đuối, với những lý do hết sức đơn giản: Đi học về, bơi xuồng đi chơi bị ngã xuống nước; chơi đùa với các bạn ở bờ sông rơi xuống nước…

Tỉnh Đồng Tháp cũng là một trong những địa phương có số trẻ bị đuối nước nhiều nhất vùng ĐBSCL. Trong năm 2011 tỉnh này có đến 57 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước; riêng 6 tháng đầu năm 2012 đã có 20 trường hợp bị chết đuối. Giữa tháng 6/2012, một vụ chết đuối đau thương xảy ra tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), nạn nhân là cháu Lê Minh Vũ (6 tuổi). Do cha mẹ mải đi làm nên ở nhà không có người trông coi, cháu Vũ ra bến sông chơi bị trượt chân ngã xuống nước, khi mọi người phát hiện thì đã quá muộn. Theo người dân địa phương, tại khu vực cháu Vũ bị chết đuối trước đó đã có 3 trường hợp tương tự.

Chiều ngày 18/7, tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ chết đuối làm 2 em học sinh thiệt mạng. Nạn nhân là em Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Thành Nhân, cùng là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thanh Bình. Do cha mẹ đi làm nên hai em rủ nhau ra sông tắm và bị chết đuối. Ngày 31/8 và 21/9, tại Bạc Liêu xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 trẻ tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 31-8, tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) làm 3 em tử vong. Vụ thứ hai xảy ra ở phường 8, TP Bạc Liêu làm 1 em tử vong. Nguyên nhân của hai vụ trên đều do các em trốn gia đình, rủ nhau ra sông tắm, khi bị đuối nước không ai phát hiện nên tử vong.

Ông Bùi Đức Quang-Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Hậu Giang, cho biết: “Để phòng tránh trẻ em bị đuối nước cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, gia đình và nhà trường. Cần tạo môi trường an toàn cho trẻ, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho từng thành viên, nhất là các ông bố, bà mẹ trong việc phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thông qua các cuộc hội họp về nguyên nhân, hậu quả của việc đuối nước, đặc biệt là biện pháp phòng ngừa và bảo vệ trẻ em”.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trẻ bị chết đuối, thời gian qua Sở LĐ-TB&XH An Giang tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các lớp hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em ở 24 xã trọng điểm của 11 huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường sống; phương pháp xây dựng ngôi nhà an toàn, thực hiện kỹ năng ứng phó với mưa lũ. Tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng, tuyên truyền về phòng, chống đuối nước ở các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ. Đối với các giáo viên mẫu giáo, tiểu học, trung học ở các huyện, thị xã đầu nguồn cũng sẽ được cung cấp kiến thức, tập huấn các kỹ năng phòng, chống thương tích, đặc biệt đuối nước ở trẻ em. Các cấp, các ngành phải coi việc phòng, chống đuối nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt và thường xuyên quan tâm đến công tác này.

Việc quản lý sinh hoạt đối với trẻ em ở vùng ĐBSCL rất cần được quan tâm. Để hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp trẻ em bị chết đuối, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để công tác phòng, tránh đuối nước cho trẻ em đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện tốt hơn chức trách của mình.



