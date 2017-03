Đề nghị buộc thôi việc KSV bị tố “chạy án”

Ngày 18-6, chi bộ Đảng VKSND TP Mỹ Tho có công văn đề nghị Thành ủy TP Mỹ Tho (Tiền Giang) khai trừ ông Nguyễn Văn Tân - kiểm sát viên (KSV) VKSND TP Mỹ Tho ra khỏi Đảng vì bị tố đòi tiền chạy bốn án cho bị can tại ngoại. Về mặt chính quyền, chi bộ đề nghị buộc thôi việc với ông Tân.

Từ vụ cướp có vấn đề

Theo hồ sơ, vì anh Ph. thiếu nợ nên ngày 3-8-2010, bà Phạm Thị Liễu chặn anh Ph. lấy xe và một ĐTDĐ, một chiếc nhẫn mang đến Công an phường 7 nhờ nơi đây giữ giùm. Tuy nhiên, công an chỉ giữ xe nên bà Liễu mang điện thoại và nhẫn về nhà. Sau đó bà Liễu và anh Ph. được công an mời đến giải quyết. Tại đây, bà Liễu cho rằng đó là chiếc nhẫn giả nhưng anh Ph. thì cho rằng đó là nhẫn vàng thật, yêu cầu bà Liễu bồi thường 20 triệu đồng. Sau đó anh Ph. có đơn bãi nại cho bà Liễu.

Việc tưởng chừng đã xong nhưng một thời gian sau, KSV Tân mời bà Liễu đến làm việc, dọa bắt giam về tội cướp tài sản. Hơn hai năm sau (ngày 20-12-2012), bà Liễu bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng về tội cướp tài sản.

Lúc này gia đình bà Liễu tìm đến một luật sư tên NXT (cựu KSV) nhờ hướng dẫn viết đơn bảo lãnh tại ngoại và bà đã đưa cho ông T. 30 triệu đồng để ông đi lo việc này. Theo bà Liễu, sau khi đưa tiền thì bà được cho tại ngoại trong khi bà chỉ mới bị tạm giam 34 ngày. “Về nhà được ba ngày thì ông Tân liên tục điện thoại, yêu cầu đưa thêm 20 triệu đồng và tôi đã thực hiện yêu cầu này rồi tố cáo đến Công an tỉnh Tiền Giang” - bà Liễu nói.

Tiếp đến, ngày 15-5, bà có đơn tố cáo đến VKSND Tối cao kèm theo đĩa ghi âm việc ông Tân có hành vi đòi tiền để cho tại ngoại.

Đến cho tại ngoại, bỏ lọt tội phạm khác

Ngoài vụ bị tố cáo, khi được phân công nhiệm vụ kiểm sát điều tra, giữ quyền công tố, ông Tân đã đề xuất cho nhiều bị can tại ngoại bất thường. Thậm chí có cả vụ bỏ lọt tội phạm…

Năm 2011, trong một vụ án mua bán trái phép các chất ma túy, ông Tân cũng đề xuất cho bị can đầu vụ tại ngoại bất thường.

Theo hồ sơ, Nguyễn Quốc Phong (ngụ phường 7, TP Mỹ Tho) là đối tượng cầm đầu trong một nhóm mua bán ma túy. Tại công an, Phong khai nhận đã nhiều lần mua ma túy ở Long An về Tiền Giang để giao cho hai đồng phạm đi bán cho con nghiện. Kết thúc điều tra, công an chuyển hồ sơ sang VKSND TP Mỹ Tho đề nghị truy tố Phong và hai đồng phạm. Khi hồ sơ đến VKS, theo đề nghị của KSV Tân, ngày 25-5-2012, viện trưởng VKSND TP Mỹ Tho (nay là viện trưởng VKSND huyện Chợ Gạo) ký quyết định cho bị can Phong tại ngoại. Đến khi hồ sơ sang tòa, chánh án TAND TP Mỹ Tho phải ra lệnh bắt và tạm giam Phong để bảo đảm cho việc xét xử và thi hành án. Nhận lệnh của tòa, công an phải truy tìm gần nửa tháng mới bắt được Phong.

Trong một vụ án đánh bạc khác mà ông Tân được phân công thụ lý, giữ quyền công tố tại tòa, các cơ quan tố tụng cũng xác định cơ quan tố tụng địa phương đã bỏ lọt tội phạm, cho hưởng án treo sai. Cụ thể, ngày 1-2-2008, TAND TP Mỹ Tho đưa năm bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc ra xét xử thì cả năm bị cáo được tòa cho hưởng án treo. Hai bị cáo khác được đình chỉ điều tra. Vụ này, VKS và TAND tỉnh Tiền Giang phát hiện VKSND TP Mỹ Tho bỏ lọt tội phạm, truy tố sai; tòa cho hai bị cáo hưởng án treo trong khi họ chưa chấp hành xong bản án trước đó nên đã kháng nghị giám đốc thẩm…

Có quá nhiều trường hợp mà ông Tân thực hiện việc kiểm sát điều tra, giữ quyền công tố được tại ngoại bất thường, bỏ lọt tội phạm khiến dư luận trong ngành kiểm sát bức xúc.

. Bà Liễu: Bỏ xe đây được không? + Ông Tân: Để đó đi. . Rồi giờ sao, giúp đỡ đi. + Giúp rồi đó! . Anh giúp em bao nhiêu? Em mang ơn. + Cái đó tùy! . Thôi em đâu biết đâu. Bao nhiêu? + Gửi đứa 10 đi. . 10 triệu? Anh Tân, bữa G. đưa 30 triệu rồi sao? + Đưa ai? Hỏi nó! . Nó đưa cho anh Th. gì đó. + Ở đây đâu có ai tên Th. . Rồi tiền H. (điều tra viên - PV) sao? Sáng mai em đem lại hay trưa? + Ai biết, tùy à. Hổng đưa cũng được. . Thôi đừng bậy ông nội, tiền bỏ trong bao thư. Anh đưa cho H. hả? + Để kêu nó ra uống cà phê đưa cho nó… … + Nhiều quá, cho đứa tỉ cũng được, giàu mà… . Trời, nghèo thấy bà! (Trích băng ghi âm được cho là giữa bà Liễu và ông Tân)

HOÀNG ANH