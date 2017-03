Đề nghị công an điều tra 15 cán bộ xài bằng giả

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi phát hiện 15 cán bộ cấp xã ở các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, chủ tịch UBND tỉnh đã giao công an điều tra các trường hợp cấp, mua bán bằng không hợp pháp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.