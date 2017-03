Đề nghị công nhận liệt sĩ ba công an tử nạn

(PL)- Ngày 11-12, Đại tá Trần Công Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Thượng sĩ Võ Linh Thuận (cùng công tác tại Công an huyện Vũ Quang) và Phó Công an xã Đức Liên Nguyễn Thế Đại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 8-12, các chiến sĩ trên được cử đến điều tra một vụ mất cắp tài sản tại trụ sở Cung quản lý đường sắt Đức Liên. Khi lên thuyền thúng vượt sông Ngàn Sâu, do nước chảy xiết khiến thuyền lật làm ba anh tử nạn. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thăng hàm vượt cấp từ trung úy lên thượng úy cho chiến sĩ Nguyễn Văn Hùng và từ trung sĩ lên thượng sĩ cho chiến sĩ Võ Linh Thuận. Bộ Công an cũng đã hỗ trợ cho thân nhân anh Hùng và anh Thuận mỗi người 30 triệu đồng và hỗ trợ cho gia đình anh Đại 10 triệu đồng. ĐẮC LAM