Đề nghị công nhận liệt sĩ cho công an viên bị đánh chết khi làm nhiệm vụ

Khoảng 21 giờ ngày 22/7, nhà ông Nguyễn Hồng V. ở xã Ngọc Sơn tổ chức đám cưới cho con. Chủ nhà đưa rượu ra tiếp đón một nhóm thanh niên trong làng tới mừng đám cưới. Khi nhóm thanh niên đang chuẩn bị nâng ly thì 4 công an xã gồm các ông Nguyễn Trọng Điền (tổ trưởng), Nguyễn Văn Hải, Lê Đình Tài và Nguyễn Trọng Sơn có mặt nhắc nhở nhóm thanh niên thực hiện cưới hỏi theo nếp sống mới, không uống rượu, tránh gây gổ đánh nhau.



Khi ông Nguyễn Trọng Điền đề nghị cất chai rượu thì Cao Xuân Quý (39 tuổi, trú xã Ngọc Sơn) tỏ thái độ không vừa lòng và lẳng lặng bỏ ra ngoài. Một lát sau, thấy ông Điền đi ra, Quý lên tiếng trách ông Điền và dùng hai tay đấm mạnh vào người ông. Tiếp đó, Quý nhặt một viên đá gần đó đánh vào mặt ông Điền, dùng gậy tre đánh mạnh vào vùng thái dương và chẩm đầu phía sau khiến ông Điền bất tỉnh. Gây án xong, Quý bỏ trốn khỏi hiện trường.







Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xem xét đề nghị cho ông Điền được hưởng chế độ liệt sĩ.



Theo Nguyễn Duy - Doãn Hòa (DT)



Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Điền đã tử vong vào chiều ngày 23/7 do vết thương quá nặng. Nhận được thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, bắt khẩn cấp Cao Xuân Quý về hành vi giết người.Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An, công an huyện Thanh Chương, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Điền, trao số tiền hỗ trợ mỗi đơn vị 5 triệu đồng.Được biết, năm 1977, ông Nguyễn Trọng Điền tham gia nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, từng là trợ lý tác chiến tại Quân khu 4. Năm 1984, do hoàn cảnh gia đình, ông xuất ngũ trở về với quân hàm thượng úy nhưng không được hưởng chế độ gì. Về địa phương, ông Nguyễn Trọng Điền tham gia công tác ở nhiều vị trí, từ công an viên của xóm đến công an thường trực của xã đến nay đã 16 năm.Ông Nguyễn Thành Vinh - trưởng công an xã Ngọc Sơn - chia sẻ: “Ông Điền là một công an viên có năng lực, luôn hết lòng với công việc. Chúng tôi mong các cấp chính quyền, ngành chức năng tạo điều kiện để đồng chí Điền được hưởng quyền lợi, chế độ của liệt sĩ vì đã hy sinh vì sự bình yên của xã hội”.Chiều ngày 29/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Đồng - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn - xác nhận đang phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương làm chế độ cho ông Điền. Ông Đồng khẳng định, ông Điền bị giết khi đang được xã phân công làm nhiệm vụ.Trước đó ngày 26/7, công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Xuân Quý về tội giết người.