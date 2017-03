Đề nghị công nhận liệt sĩ cho công an xã bị đánh chết

Cùng ngày, Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Cao Xuân Quý (39 tuổi, trú xã Ngọc Sơn) về tội giết người. Quý là kẻ đã đánh chết ông Điền.

Khuya 22-7, gia đình ông Nguyễn Xuân Vân (xóm 4, xã Ngọc Sơn) sau khi tổ chức đám cưới cho con đã mở nhạc to gây ồn ào. Công an xã Ngọc Sơn cử ông Điền cùng ba công an viên đến nhắc nhở. Khi ông Điền tới trước cổng nhà ông Vân thì bị Quý đấm vào mặt rồi dùng gậy đánh gục tại chỗ. Ông Điền đã tử vong tại bệnh viện vào sáng 23-7. Trước khi đánh chết ông Điền chừng một tuần, Quý đã đánh vợ gãy tay.

ĐẮC LAM