Đề nghị dẹp bỏ công trình thủy điện Hố Hô

Trước tình hình mưa lũ có nhiều dấu hiệu bất thường và gây tổn thất cực kỳ nặng nề cho người dân hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử Thứ trưởng Đào Xuân Học cùng đoàn công tác của Bộ vào kiểm tra, thăm hỏi, động viên, trao đổi tình hình cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lũ ở 2 địa phương.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Đào Xuân Học, nhiều lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã rất bức xúc về công trình thủy điện Hố Hô.

Theo lãnh đạo ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh và Quảng Bình: Qua nhiều trận lụt đã chứng minh công trình thủy điện này đã gây khốn đốn với người dân địa phương. Do thiết kế tuỳ tiện, không đồng bộ, vận hành xả lũ kém, chỉ xả lũ được khi có điện mà thiếu hệ thống của van bằng cơ nên trong đợt lũ vừa qua, do mất điện nên không thể xả lũ, khi tiến hành xả lũ lại xả với khối lượng nước lớn nên hàng vạn người dân của 19 xã huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và 3 xã huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình phải di dời khẩn cấp. Hàng trăm CBCS Quân đội, Công an phải bám trụ đêm ngày cứu đập. Nếu đập vỡ thì 60 ngàn người dân và tài sản ở vùng hạ lưu bị đẩy ra biển.

Tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, ông Trần Văn Tuân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình và ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cực lực lên tiếng phản đối, đề nghị dẹp bỏ ngay công trình trên.

Nếu vẫn để hoạt động, lãnh đạo 2 tỉnh sẽ kiến nghị lên Chính phủ không thể để thủy điện Hố Hô hoạt động trở lại khi các quy trình vận hành không thay đổi.

Theo Sông Lam (CAND)