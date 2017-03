Đề nghị khai trừ đảng cán bộ phá website tỉnh Trà Vinh

Sau khi Đảng ủy khối ra quyết định xử lý kỷ luật đảng, Sở sẽ tiến hành xử lý về mặt chính quyền.

Cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết hồ sơ vụ phá website tỉnh Trà Vinh đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) công an tỉnh để đơn vị này thụ lý điều tra. Đây là vụ án liên quan đến công nghệ và lĩnh vực phạm tội khá mới nên PC44 đang nghiên cứu hồ sơ và có thể cần sự hỗ trợ của Bộ Công an, do đó hiện chưa khởi tố vụ án.

GIA TUỆ