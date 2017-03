Đề nghị khởi tố ba người chuyên lừa “thuê bao trúng thưởng”

(PL)- Chiều 23-5, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố ba bị can Phạm Văn Cương, Phạm Văn Công

(là hai anh em, cùng trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đức Nhượng (trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ba thanh niên này đã lừa tiền nhiều người bằng cách tự xưng là nhân viên tổng đài Viettel, gọi điện thoại thông báo chủ thuê bao trúng thưởng hơn 150 triệu đồng, rồi yêu cầu nộp phí 10% bằng thẻ cào để nhận giải. Ngày 18-5, Cương và Công đã bị bắt giữ sau khi gọi điện thoại lừa một công an huyện Nam Đàn nhưng không thành. Trước đó họ đã thực hiện trót lọt 32 vụ lừa, chiếm đoạt được hơn 60 triệu đồng. Nạn nhân chủ yếu ở các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Lắk… ĐẮC LAM