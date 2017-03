Đề nghị khởi tố vụ hành hung hai luật sư

Nội dung văn bản thể hiện đây là hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản cá nhân, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm đến uy tín, tính mạng, sức khỏe và quyền hành nghề hợp pháp của LS. Do đó, LĐLS VN đề nghị bộ trưởng Bộ Công an và giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung và cướp tài sản của hai LS nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, LS Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch LĐLS VN, nhấn mạnh: “Hành vi côn đồ này khiến giới LS và xã hội vô cùng phẫn nộ, thể hiện sự coi thường luật pháp. LĐLS VN sẽ quyết liệt bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các LS thành viên; đề nghị các cơ quan phải điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp”.





Hai LS Lê Văn Luân và Trần Thu Nam (phải) sau khi bị nhóm côn đồ hành hung. (Ảnh: Facebook cá nhân của hai LS)

Còn theo LS Trần Đình Triển - Phó Chủ nhiệm kiêm Trưởng ban Bảo vệ quyền lợi LS (Đoàn LS TP Hà Nội), ngay khi nhận được thông tin, ông đã trực tiếp gặp gỡ hai LS. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, ông tới trụ sở Công an huyện Chương Mỹ để làm việc nhưng trực ban thông báo lãnh đạo đã xuống hiện trường.

“Theo hai LS thì trong số tám người hành hung có năm người bịt mặt, họ đã nhận mặt được một người là công an viên. Tại hiện trường, có một cửa hàng vật liệu xây dựng gắn camera quan sát ở tầm cao, tôi có xin kiểm tra thì thấy camera hoạt động bình thường nên sự việc có thể đã được ghi hình đầy đủ. Thời gian lưu hình ảnh của camera là 15 ngày nên hoàn toàn có cơ sở để tìm ra nhóm người này” - LS Triển cho hay.

Lúc 14 giờ ngày 3-11, LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân (Đoàn LS Hà Nội) đã bị một nhóm côn đồ hành hung sau khi rời nhà bà Nguyễn Thị Mai ở huyện Chương Mỹ (là mẹ nạn nhân Đỗ Đăng Dư - người bị bạn cùng phòng giam đánh tử vong). Đây là hai trong số các LS tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bà Mai trong vụ án cố ý gây thương tích đã được Công an TP Hà Nội khởi tố giữa tháng 10.