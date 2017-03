Đề nghị kỷ luật một trưởng công an xã

Khiển trách phó công an xã Trong kết luận, UBKT cũng khiển trách ông Trần Văn Truyền, Phó Công an xã Hòa Khánh, vì đã để một công an viên đổi tang vật. Cụ thể, sau khi công an bắt, thu giữ 11 con gà đá mang về xã thì một công an viên ấp Hòa Quí đến xin ông Truyền cho đổi một con gà. Theo dân chơi đá gà, con gà đá đó có giá hàng triệu đồng và dân chơi đá gà đang săn tìm. Khi công an viên ấp hỏi xin, ông Truyền không trả lời dứt khoát nên tối hôm đó công an viên này đã đổi gà. Sáng hôm sau, chủ nhiệm UBKT xã phát hiện và yêu cầu công an viên mang gà trả lại.