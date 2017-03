Đề nghị làm rõ vụ dân tố cáo bỗng dưng bị bắt

Công văn nêu, bà Thúy phản ánh trong lúc đang phun thuốc thuê tại một khu rẫy thì bị một công an tên Q. và nhiều người ập vào bắt đưa về công an huyện vào trưa 22-5.

Bà Thúy cho biết: “Một cán bộ công an lấy lời khai và bảo tôi ký vào biên bản cam đoan là từ nay không vi phạm pháp luật, trong khi tôi không biết tôi đã vi phạm gì”. Đến 19 giờ 30 tối 23-5, bà Thúy mới được thả về. Chiều 23-10, trao đổi với PV về tiến độ xử lý vụ việc trên, một lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng cho biết đang đi công tác và đề nghị PV xin ý kiến ban giám đốc công an tỉnh rồi sẽ trả lời sau.

N.ĐỨC