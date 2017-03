Đề nghị rút giấy phép DN khai thác cát xô xát với dân

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội, DNTN Hoàng Dương được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát tại mỏ cát sông Cái (đoạn qua xã An Định, huyện Tuy An) từ tháng 2 đến 9-2011. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cát, doanh nghiệp (DN) này không thực hiện đúng vị trí khai thác, gây sụp đổ bờ sông, xâm thực vào các khu dân cư. Ngoài ra, DN này tự ý lập bãi tập kết cát trái quy định, ảnh hưởng đến an toàn giao thông… Sau khi nhân dân địa phương liên tục phản đối gay gắt, UBND huyện Tuy An ra quyết định xử phạt DN này 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, DN này vẫn tiếp tục vi phạm. Mới đây đã xảy ra xô xát giữa công nhân của DNTN Hoàng Dương và nhân dân địa phương.

TẤN LỘC