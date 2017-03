Đề nghị Singapore tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh

Ngày 20-11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần 27 tại Malaysia.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai bên đã cùng nhau trao đổi một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Singapore.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao Singapore luôn là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, cảng biển, du lịch, công nghiệp....

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết thông qua các cơ chế khu vực như ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...

Ngoài ra, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Singapore hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để công dân Việt Nam nhập cảnh Singapore nhanh chóng và thuận lợi, phù hợp với khuôn khổ quan hệ tốt đẹp hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về việc sớm xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Singapore.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí cần thúc đẩy các bên liên quan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), sớm thương lượng thực chất về Bộ quy tắc ứng xử (COC), đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như củng cố vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.