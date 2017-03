Đề nghị thẩm định bộ phim “ăn theo” thảm án Bình Phước

Phim này cũng mô phỏng lại quá trình điều tra , xác minh vụ án của cơ quan công an. Ngoài ra, các hình ảnh, bối cảnh sử dụng trong phim có một số điểm nhỏ giống với hiện trường xảy ra vụ án; tên các nhân vật được nhắc đến trong phim trùng hợp với tên bị can và tên các nạn nhân trong vụ án do Công an tỉnh Bình Phước thụ lý.

Công an tỉnh Bình Phước cũng không cung cấp bất kỳ một thông tin, tài liệu nào trong vụ án cho ca sỹ Trịnh Phong để xây dựng kịch bản. Nội dung của phim này phản ánh nội dung vụ án hoàn toàn thiếu khách quan, không trung thực, các tình tiết trong phim không đúng bản chất của vụ án, hình ảnh trong phim mang tính bạo lực, hoàn toàn không có giá trị tuyên truyền, răn đe, giáo dục.



Khi phim ngắn này được phát tán trên mạng xã hội Youtube đã gây ra nhiều dư luận trái chiều, gây xôn xao, dao động và tạo tâm lý bất an, lo sợ trong quần chúng nhân dân, gây phẫn nộ đối với gia đình nạn nhân khi xây dựng những hình ảnh, nội dung không đúng với biểu hiện, cư xử giữa gia đình nạn nhân với bị can Dương mà nội dung bộ phim phản ánh. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Phước cũng khẳng định, các chi tiết về nội dung phim là do tác giả suy luận theo suy nghĩ chủ quan, phỏng đoán cá nhân.



“Trong phim cũng sử dụng các hình ảnh và mô phỏng các biện pháp điều tra, bắt giữ đối tượng Dương, Tiến không đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn khác biệt với những gì mà cơ quan Công an thực hiện. Xây dựng nội dung dựa trên sự không hiểu biết, chủ quan, duy ý chí của tác giả khi thông qua một số hình ảnh báo chí và dư luận xã hội”, Công an tỉnh Bình Phước khẳng định.



Cơ quan công an tỉnh Bình Phước đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thành lập hội đồng thẩm định nội dung của “Thảm sát số 6” để xem xét cụ thể các dấu hiệu vi phạm, từ đó có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.



Được biết, video trên hiện tại đã được Youtube ẩn đi. Một số trang/kênh khác copy về và đăng tải lại thì đến thời điểm hiện tại đều được gỡ bỏ.