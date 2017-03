Đề nghị truy tố 17 cựu quan chức

Theo đó, 17 bị can trên bị truy tố về các tội: cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ. Hầu hết các bị can này đều là cựu quan chức của tỉnh. Theo kết luận điều tra, trong quá trình thẩm định đầu tư, thi công công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông có vốn đầu tư gần 42 tỉ đồng, các bị can đã cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 5,3 tỉ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn một của vụ án trên, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt một số bị cáo trên cùng về tội cố ý làm trái. Trong quá trình khảo sát, lập dự án công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông, các bị cáo này đã cấu kết không khảo sát thực tế, thông đồng chia nhau hơn 1 tỉ đồng khiến công trình sụp đổ khi chưa đưa vào sử dụng.

TẤN LỘC