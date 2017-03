Đề nghị truy tố 23 cán bộ TP Long Xuyên

Công an tỉnh An Giang vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ vi phạm các quy định về sử dụng, quản lý đất đai… tại TP Long Xuyên (An Giang). Theo đó, công an đề nghị truy tố 24 bị can (trong đó có 23 cán bộ, nguyên cán bộ ở TP Long Xuyên).

So với kết luận điều tra trước đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm hai bị can là ông Nguyễn Văn Hà, phó bí thư phường Mỹ Quý, về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất. Đề nghị truy tố ông Trương Văn Đê, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất TP Long Xuyên, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công an cũng chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến UBND TP Long Xuyên để xử lý hành chính những người môi giới kinh doanh bất động sản trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các bị can bị đề nghị truy tố vì dính dáng đến 7/25 khu dân cư (KDC) hình thành trái phép tại TP Long Xuyên. Chủ đầu tư của bảy KDC này gồm: DNTN Trí Dũng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Long Xuyên, UBND phường Mỹ Quý, phường Mỹ Phước, các cơ quan thuộc Thành ủy Long Xuyên… Đa phần các KDC núp bóng “giải quyết chỗ ở cho cán bộ” để trục lợi.

Công an xác định ông Hồ Đăng Chiến và ông Huỳnh Giang Sơn, từng là phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, đã cho phép chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất và cấp giấy đỏ trái pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của ông Chiến phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Với ông Sơn, công an kết luận ông vi phạm các quy định pháp luật về quản lý đất đai. (Trong kết luận trước đó, công an xác định ông Sơn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ông đã nộp 80 triệu đồng thu lợi từ việc chuyển nhượng nền nhà).

Kết luận điều tra bổ sung xác định hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ ở Thành ủy Long Xuyên là những người liên quan khi cho chủ trương thành lập trái phép nhiều KDC và có hưởng lợi từ việc chuyển nhượng nền nhà tại các KDC này. Công an đề nghị VKS tỉnh kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy An Giang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu sai phạm với những cán bộ này và đang tiếp tục điều tra 18 cán bộ có liên quan khác để xử lý.

Như tin đã đưa, tại TP Long Xuyên hình thành khoảng 25 KDC và hàng chục điểm dân cư tự phát do nhiều cán bộ ở TP Long Xuyên và tỉnh An Giang tự tổ chức, đầu tư hạ tầng, sang nhượng, mua bán trái phép. Một số chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư không thuộc đối tượng được thành lập và hoạt động theo pháp luật; hàng loạt cán bộ đã làm trái trong việc chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất.

