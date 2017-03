Đề nghị truy tố 38 đối tượng

cấu kết khai thác trái phép hơn 28.000 tấn than tại Công ty Than Mạo Khê (thuộc Tập đoàn Các công ty Than, khoáng sản Việt Nam-Vinacomin, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Theo kết luận điều tra, trong số 38 bị can có bảy bị can nguyên là cán bộ Công ty Than Mạo Khê. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn ra lệnh truy nã sáu đối tượng trong vụ án này hiện đang bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Viết Ngự (nguyên Giám đốc Công ty Than Mạo Khê) cùng nguyên bốn phó giám đốc công ty đã buông lỏng quản lý, biết có tình trạng khai thác than trái phép nhưng không ngăn chặn. Ngoài ra, hai bị can khác nguyên là trưởng và phó phòng Bảo vệ quân sự thanh tra Công ty Than Mạo Khê đã bảo kê, làm ngơ cho các đối tượng bên ngoài đưa máy móc, thiết bị vào khai thác than trái phép.

THANH TÚ