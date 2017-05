Đề nghị truy tố 4 bị can lập web đen

Bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là: Nguyễn Tăng Trường (ngụ quận 1), Tống Anh Hoàng, Lâm Dương Hiểu và Nguyễn Đỗ Công. Ngoài ra, còn tám đối tượng khác liên quan đến vụ án được cơ quan công an tách ra thành một vụ án khác.

Theo hồ sơ, tháng 11-2008, Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ các thành viên ban quản trị, sáng lập trang web mocxi.com, một trang web đồi trụy. Công an đã thu giữ tang vật gồm 17 CPU, tám ổ cứng máy vi tính, ba máy tính xách tay, hơn 300 bộ phim sex, hàng ngàn ảnh khiêu dâm... Trang web đen này do Nguyễn Tăng Trường cùng 11 người khác (chủ yếu là sinh viên) lập năm 2006.