Đề nghị truy tố ba người mua bán biển số đẹp

Ngày 17-8, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Đào Văn Giang (giám đốc Công ty TNHH Tuấn Giang), Huỳnh Thế Hữu, Đỗ Hồng Thanh (cùng ngụ phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Tháng 12-2011, do quen biết từ trước nên ông Giang đến gặp Thượng tá Dương Văn Đức, Trưởng phòng CSGT tỉnh, để xin số xe ô tô 93A-007.99 nói là để sử dụng và được ông Đức đồng ý. Sau đó, ông Giang kêu Hữu (làm nghề gia công bảng số xe) tìm người bán bảng số trên với giá 40 triệu đồng, sau đó sẽ trả “tiền cò” 3 triệu đồng. Khi có người đồng ý mua, ngày 12-12-2011, Giang gọi Đỗ Hồng Thanh (nhân viên của Giang) đến Phòng CSGT để cùng đăng ký hồ sơ biển số xe 007.99 thì được cán bộ của Phòng CSGT yêu cầu phải chọn lựa số ngẫu nhiên theo số thứ tự qua máy tính. Sau khi nghe Thanh kể lại sự việc, ông Giang đã gọi điện thoại “méc” ông Đức, sau đó ông Đức đã gọi điện thoại để tác động.

Sau khi làm xong các thủ tục giấy tờ, Hữu nhận của người mua 40 triệu đồng và đưa lại cho Thanh 37 triệu đồng để về giao lại cho ông Giang. Trong lúc Hữu đang gia công bảng số này thì bị Công an tỉnh Bình Phước ập vào bắt giữ người và tang vật. Tối cùng ngày, ông Giang đã đến công an trình diện. Hữu khai đã từng nhiều lần nhận “tiền cò” khi ông Giang nhờ bán số đẹp của xe ô tô. Ông Giang cũng khai đã nhiều lần đưa tiền cho ông Đức để được ông Đức đồng ý cấp bảng số “độc”. Tuy nhiên, ông Đức không thừa nhận việc này. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Phước kết luận không có cơ sở để buộc ông Đức tội nhận hối lộ.

Liên quan đến hành vi của ông Đức, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: “Không có chứng cứ để kết luận ông Đức về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, hành vi của ông Đức đã vi phạm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo cấp dưới cấp biển số xe sai quy trình. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ để xử lý sai phạm của ông Đức”.

