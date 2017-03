Đề nghị truy tố bốn bị can thao túng giá chứng khoán

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố bốn bị can về hành vi thao túng giá chứng khoán. Đó là Lê Văn Dũng - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty DVD, Lê Minh Truyền - nhân viên môi giới chứng khoán Công ty SBS, Lê Văn Mạnh (em của Dũng) - chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Viễn Đông và Nguyễn Văn Việt (em vợ Dũng) - ủy viên HĐQT Công ty DVD.

Để giữ và nâng giá, cũng như tăng tính thanh khoản giả cho cổ phiếu DVD, Dũng đã trực tiếp mở 12 tài khoản tại các công ty chứng khoán nhằm giao dịch mua, bán cổ phiếu DVD. Ngoài ra, Dũng cùng người nhà, người quen lập nhiều tài khoản, thông đồng mua bán, thao túng giá cổ phiếu DHT để thâu tóm Công ty Dược phẩm Hà Tây (Công ty DHT). Cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện Dũng và một số đối tượng liên quan có hành vi cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tách ra xử lý trong một vụ án khác.

THANH TÚ