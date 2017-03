Đề nghị truy tố bốn bị can tổ chức vượt biên trái phép

(PL)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh đề nghị truy tố các bị can Phạm Văn Tương, Nguyễn Đình Kính, Nguyễn Ngọc Lợi và Trần Văn Giới về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo kết luận, tháng 4-2012, Kính móc nối với cháu của Tương tổ chức đưa người trốn sang nước ngoài. Biết chuyện, Tương nhờ gửi Kính 12 người để đưa qua Úc. Kính đồng ý và nói sẽ thu 6.000 USD/người. Sau đó, Kính cho Tương biết chỉ có sáu người được đi và ghe sẽ xuất bến từ Bãi Trước, TP Vũng Tàu. Do đó, Tương đề nghị Kính tổ chức tiếp một chuyến để đưa số người còn lại cùng những người khác qua Úc. Tương và Kính móc nối những người ở Nghệ An, Hà Tĩnh muốn vượt biên qua Úc và thu tiền mỗi người 8.000-13.000 USD (tổng cộng số tiền Tương, Kính thu được là 120.000 USD). Để tạo niềm tin, Tương thu tiền có ghi sổ sách, giấy nhận tiền có dấu mộc của công ty do Tương làm giám đốc để mọi người ngộ nhận việc đi là hợp pháp. Đêm 15-6-2012, khoảng 35 người từ Nghệ An, Hà Tĩnh được nhóm của Tương, Kính đưa vào Vũng Tàu, lên ghe tại khu vực Bến Đá để vượt biên. Tuy nhiên, chuyến đi phải dừng lại do ghe hỏng máy. Nhóm trên thuê một công ty kéo ghe về khu vực Bến Đá neo đậu chờ sửa chữa. Trong khi chờ sửa ghe, một số người không muốn đi nữa nên bỏ về. Nhóm tổ chức móc nối với một số người khác để đưa vào Vũng Tàu tiếp tục đi nhưng đến nay chưa xác định được danh tính. Tối 21-6, nhóm Kính, Tương thuê thêm một số người ở Vũng Tàu đi ghe đưa người vượt biên ra tàu lớn do Lợi điều khiển đang chờ ngoài biển. Tuy nhiên, toàn bộ các đối tượng đã bị Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, phối hợp bắt giữ. Cơ quan an ninh còn làm rõ thêm một vụ án khác do Kính cùng Giới và đồng bọn thực hiện. Cụ thể ngày 2-5-2012, cũng tại Bãi Trước, Kính đã cùng một số đối tượng (hiện đang truy xét) đưa khoảng 50 người vượt biên. TRÙNG KHÁNH