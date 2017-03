Đề nghị truy tố cán bộ để vợ chiếm dụng 13 ha đất

Đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Văn Dinh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lạm quyền trong thi hành công vụ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, từ năm 2004-2008, khi ông Lương còn làm bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch HĐND xã Thanh An (huyện Thanh Chương), ông này đã cùng với Hữu Đức (chủ tịch UBND xã Thanh An từ tháng 5-2004 đến tháng 7-2006), Công Đức (chủ tịch UBND xã Thanh An từ tháng 8-2006 đến nay) và Dinh (nguyên cán bộ địa chính xã Thanh An) cấp bán nhiều lô đất ở trái quy định. Trong đó vợ ông Lương được đứng tên bốn sổ đỏ để chiếm dụng 13 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện…

ĐẮC LAM