Đề nghị truy tố công chứng viên ký sai

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố bị can Nguyễn Tất Linh (38 tuổi, ngụ phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội buôn lậu.

Công an cũng đề nghị VKS truy tố hai bị can Lý Vĩnh Hòa, Nguyễn Minh Thiện, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà (Cục Hải quan Đồng Tháp) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bà Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng VP Công chứng Bách Việt (Đồng Tháp) bị đề nghị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhập xe bằng đường việt kiều hồi hương

Tháng 1-2013, Công an kiểm tra, tạm giữ giấy tờ và xe ô tô Toyota Tundra 51A-409.36 do Linh điều khiển. Xác minh nguồn gốc, xe này do ông Nguyễn Văn Hong định cư ở Campuchia nhập khẩu qua cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) bốn tháng trước đó. Ông Hong đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú ở Việt Nam và chiếc xe là hàng nhập khẩu phi mậu dịch (theo quy định tại Thông tư 118/2009/TT-BTC, Việt kiều hồi hương định cư được mang theo tài sản di chuyển là xe ô tô, mô tô). Tuy nhiên, thực tế ông Hong chỉ làm thủ tục nhập hộ khẩu vào một hộ có quan hệ bà con tại Việt Nam nhưng vẫn sinh sống tại Campuchia và ông không có tên trong danh sách Việt kiều hồi hương nhập cảnh vào Việt Nam.

Nguyễn Tất Linh đang nghe công an đọc lệnh khởi tố. Ảnh: GT

Qua làm việc, ông Hong thừa nhận chỉ là người đứng tên giùm cho Linh và có mang xe giùm Linh về đến biên giới Campuchia (giáp cửa khẩu Dinh Bà - PV). Việc mua xe, chữ viết trên tờ khai hải quan không phải của ông. Công an xác định Linh đã lợi dụng vào chính sách để buôn lậu nên đã bắt tạm giam.

Linh khai nhận: Đã trực tiếp gặp các Việt kiều, mượn các giấy chứng minh Campuchia của họ để mua xe. Tại Việt Nam, Linh ký giả tên của họ trên các giấy ủy quyền để được trực tiếp làm thủ tục hải quan nhập xe và ký khống tên các Việt kiều này trên các hợp đồng mua bán cho người khác. Công an xác định Linh đã nhập lậu sáu ô tô Lexus Lx 570, Toyota Landcruiser, Toyota Sienna Limited, Lexus 450RH và sáu mô tô BMW S1000RR, Kawasaki Z1000, Honda CBR 1000... gây thiệt hại ngân sách gần 7 tỉ đồng.

Cán bộ hải quan, công chứng viên “non” kinh nghiệm

Sau khi bắt Linh, công an cũng khởi tố Lý Vĩnh Hòa và Nguyễn Minh Thiện (cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bà Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng VP Công chứng Bách Việt (Đồng Tháp) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo công an, trong vụ nhập xe của ông Hong, bị can Thiện làm thủ tục thông quan dù ông Hong không làm thủ tục khai báo, nhập xe và biết rõ ông Hong không về Việt Nam. Còn bị can Lý Vĩnh Hòa, người tiếp nhận hồ sơ xe của năm Việt kiều và thời điểm nhập xe họ đều không có mặt tại cửa khẩu để trực tiếp làm thủ tục và cũng không có ủy quyền nhưng Hòa để cho Linh ký khống tên các Việt kiều nhập xe.

Đối với Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng VP Công chứng Bách Việt, khi thực hiện công chứng các hợp đồng mua bán xe, bà Thanh không chứng kiến các bên mua bán xe ký tên nhưng vẫn công chứng. Điều này tạo điều kiện cho Linh bán được các xe nhập lậu. Công an cho rằng hành vi của bà Thanh đã phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với vai trò giúp sức.

GIA TUỆ