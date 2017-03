Đề nghị truy tố hai bị can nhập lậu phụ tùng xe đạp

Tháng 8-2010, qua hộp thư điện tử ladot 2003@yahoo.com, Lành lập hợp đồng mua bán các loại phụ tùng xe đạp với một đối tượng tên Zhun (quốc tịch Trung Quốc), trị giá hơn 44.800 USD. Dưới danh nghĩa Công ty Cổ phần Nông sản Miền Nam, Lành câu kết với Hiền làm thủ tục nhập khẩu ủy thác về Việt Nam. Tuy nhiên, tại tờ khai hải quan, Lành chỉ khai 3.000 bộ đùm xe đạp (22.000 bộ không qua khai báo trị giá hơn 748 triệu đồng) và hơn 35.000 gói bi xe đạp. Trong khi hàng được bốc dỡ từ container xuống kho tại một cây xăng ở huyện Bến Lức, Long An thì bị Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt quả tang. Lực lượng kiểm tra cũng phát hiện, thu giữ số lượng phụ tùng xe đạp nhập lậu các loại (của các hợp đồng trước đó chưa kịp tiêu thụ hết) trị giá hơn 2,4 tỉ đồng.

Khám xét ba địa điểm thuê kinh doanh, làm kho của Lành, cơ quan CSĐT thu giữ số hàng lậu trị giá hơn 3,5 tỉ đồng.

TẤN TÀI