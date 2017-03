Đề nghị truy tố hai kiểm sát viên, một công an “chạy án”

Đề nghị truy tố bốn bị can gồm Nguyễn Văn Thủy và Nguyễn Đình Phú (đều nguyên là kiểm sát viên VKSND quận Thủ Đức), Nguyễn Tú Anh (nguyên cán bộ điều tra Công an quận Thủ Đức) và Đinh Thị Ngọc Thúy (ngụ xã Bình An, huyện Thuận An, Bình Dương).

Theo kết luận điều tra, chiều 5-5, tại một quán cà phê trên đường Thống Nhất (quận Thủ Đức), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt quả tang Tú Anh và Phú đang nhận tiền “chạy án” từ Thủy để chồng (bị khởi tố tội trộm cắp) được tại ngoại. Số tiền “chạy án” tổng cộng 60 triệu đồng được đưa làm hai lần. Thúy đã đưa lần một 30 triệu đồng cho Tú Anh...

T.TÚ