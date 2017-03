Đề nghị truy tố kẻ “mướn giang hồ đòi nợ bằng dao”

Theo kết luận điều tra, ngày 17-8-2007, anh Cao Văn Thanh (ngụ ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long) vay của Nguyễn Hoàng Dũng (năm nay 44 tuổi, ngụ ở đường Đinh Công Tráng, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) số tiền 200.000.000đ, lãi suất 30%/tháng. Anh Thanh đã đóng lãi cho Dũng được 5 lần với số tiền 115.000.000 đồng, sau đó không có khả năng đóng lãi. Khi vay nợ, anh Thanh thế chấp cho Dũng 2 GCNQSDĐ đất.

Ngày 7-3-2008, anh Thanh đi môtô từ Cần Thơ về Vĩnh Long, khi đến bến phà Cần Thơ thì Dũng, Bé (27 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) chạy môtô đến ép xe bắt về nhà Dũng. Khi về đến nhà, bọn chúng bắt anh Thanh viết giấy biên nhận nợ Dũng 390.000.000 đồng. Anh Thanh không viết liền bị Dũng đánh đấm túi bụi chảy máu ở mặt. Quá sợ hãi, anh Thanh đã viết biên nhận theo yêu cầu của Dũng, sau đó Dũng kêu Bé lấy môtô của Thanh đi cầm được 3 triệu đồng.

Dựa vào giấy biên nhận nợ, Dũng liên tục thuê các đối tượng giang hồ ép buộc anh Thanh phải trả nợ. Một thời gian sau thấy biên nhận nợ anh Thanh viết không có giá trị pháp lý nên Dũng đã soạn sẵn hợp đồng vay nợ cũng đề ngày 7-3-2008 và nhờ Tô Thị Thái Th. (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) vờ mua đất của Thanh rồi hẹn nhau đến Phòng công chứng số 2, TP Cần Thơ vào ngày 14-5-2008, sau đó Th. điện thoại báo cho Dũng đến.

Dũng thuê 7 đối tượng giang hồ đến ngồi vây quanh bàn của anh Thanh để gây áp lực buộc phải ký vào hợp đồng vay nợ mà Dũng đã soạn sẵn, tại một quán cà phê cặp bên Phòng Công chứng số 2. Sợ không giữ được tính mạng nên anh Thanh phải ký vào hợp đồng…

Sáng 9-2-2009, anh Thanh đến Viện KSND TP Cần Thơ để làm việc, khoảng 11h thì ra về. Khi vừa ra đến cổng, Dũng và Bé nhảy vào nắm cổ áo định đánh Thanh nhưng đuợc bảo vệ can ngăn và báo cho Công an phường An Cư đến đưa cả 3 về Công an phường lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó cho hai bên viết cam kết và ra về. Nhưng anh Thanh không dám về vì Dũng đã sử dụng các đối tượng giang hồ hăm dọa Thanh, buộc phải trả nợ, nếu không, phải giao chiếc ôtô Ford Mondeo BKS 65M-3536 cho Dũng, khi nào có tiền trả nợ thì chuộc xe về.

Không còn cách nào khác, anh Thanh phải ký vào giấy thỏa thuận giao xe cho Dũng. Dũng buộc anh Thanh phải viết giấy giao ôtô bằng hình thức mua xe của Thanh với giá 500 triệu đồng, trừ 390 triệu đồng tiền vay, số tiền còn lại khi nào Thanh lấy giấy tờ xe ở ngân hàng về, thì bọn chúng sẽ trả số tiền còn lại (110 triệu đồng)…





Theo Văn Đức (CAND)