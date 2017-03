Đề nghị truy tố một cán bộ ngân hàng dùng tiền giả

Theo hồ sơ, các bị can đã lên chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) tìm mua tiền giả theo tỉ lệ 49% (49.000 đồng tiền thật mua 100.000 đồng tiền giả). Duy đã nhờ các bị can mua 500 triệu đồng tiền giả rồi trộn hơn 8 triệu đồng tiền giả vào tiền thật khi mua đất của một người dân. Tháng 3-2012, một bị can trong vụ án dùng tiền giả mua hàng ở thị trấn Càng Long, huyện Càn Long (Vĩnh Long) thì bị công an bắt quả tang. Từ đó, các bị can lần lượt sa lưới pháp luật.

M.NGỌC