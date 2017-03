Đề nghị truy tố năm cán bộ công an dùng nhục hình

Chuyển hồ sơ sang Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội VKSND Tối cao đề nghị truy tố năm bị can cùng về tội dùng nhục hình. Năm người này gồm Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, đội phó Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy, trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa).

Như đã thông tin, nghi ngờ anh Ngô Thanh Kiều (xã Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên) liên quan đến một số vụ trộm cắp, rạng sáng 13-5-2012, nhiều cán bộ Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa đến nhà anh Kiều còng tay, bắt giữ khi chưa có lệnh. Sau khi đưa anh Kiều đến Công an TP Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên, những người trên đã nhiều lần đánh đập, tra khảo khiến anh Kiều tử vong vào chiều cùng ngày. Trong số năm bị can trên, Nguyễn Thân Thảo Thành đã bị bắt tạm giam.

TẤN LỘC