Đề nghị truy tố nguyên hai điều tra viên dùng nhục hình

Đồng thời đề nghị truy tố hai bị can Trần Bá Tuấn và Nguyễn Đình Quyết (nguyên điều tra viên và nguyên cán bộ trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang) về tội dùng nhục hình. Theo đó, hai bị can này đã sử dụng nhục hình, bức cung bà Trần Thị Lan (tạm trú tại phường Vạn Thắng, TP Nha Trang) là nghi can trong một vụ án trộm cắp tài sản.

THANH TÚ