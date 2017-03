Đề nghị truy tố nguyên trưởng và phó Công an TP Buôn Ma Thuột

Đồng thời đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Công Chức (nguyên Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột), Trần Đức Thịnh (nguyên Phó Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột). Theo VKSND Tối cao, hai bị can Chức và Thịnh đã thiếu trách nhiệm khi để xảy ra vụ án Kim Văn Anh khởi tố sai tội danh, bỏ lọt tội phạm cũng như việc làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 8-2005, Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang Kim Văn Anh, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Chàng và Hoàng Ngọc Trung tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, Bùi Vũ Trọng Quốc (điều tra viên) đã chủ động làm sai lệch hồ sơ, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột… Do không phát hiện được hồ sơ giả mạo nên đầu tháng 3-2006, TAND TP Buôn Ma Thuột đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Kim Văn Anh chín năm tù giam. Đến tháng 8-2007, việc giả mạo hồ sơ này mới được phát hiện, TAND Tối cao buộc phải hủy vụ án Kim Văn Anh để điều tra lại.

THANH TÚ